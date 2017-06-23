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Önce Açılış, Sonra Çocuklara Hediye

Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütmüş olduğu Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Elmalı İlçe Devlet Hastanesi işbirliği ve Elmalı Kaymakamlığı´nın katkılarıyla İlçe Devlet Hastanesinin çocuk servisine ait koridorlar görsel sanatlar öğretmenlerinin çizimi ve hastane personelinin boya yardımı ile çizgi film kahramanları ve çeşitli figürlerle boyandı.

23 Haziran 2017 18:01
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Çocuk Servisine ait koridorların yeni yüzü Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, Başhekim Burak Emre Demir’in de katıldığı bir törenle açıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı koridorları gezdikten sonra, çocuk polikliniğindeki çocuk hastalara çeşitli hediyeler verdiler, onlarla sohbet ettiler.
Kaymakam Gürbüz Saltaş böyle bir çalışmadan dolayı emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederken, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise, “Gerçekten çok güzel olmuş. Çocuklarımız hastanelerin o soğuk duvarlarını görmeyecek, daha da moralli olacak” dedi.  İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif TAK "Çocuk servisinde yatmakta olan çocuklarımızın kendini rahat hissetmesi ve hastane ortamında gergin ve tedirgin olmamaları, psikolojik gelişimlerine destek olmak maksadıyla duvarları çeşitli figürlerle süslemeye karar verdik” derken, Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in elinden hediyelerini alan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. *Haber ve fotoğraf: Mehmet Büyükkal

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