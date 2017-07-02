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Başkan Öztekin, beş encümen üyesinden biri seçildi!


Ata sporu yağlı güreşlere çeki-düzen vermek üzere kurulan ‘Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Birliğin kurulmasında aktif rol oynayan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, birliğin beş encümen üyesinden biri seçildi.

02 Temmuz 2017 10:04
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Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in yoğun gayretleri ile kurulan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, ilk genel kurulunu Balıkesir’de gerçekleştirdi. Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nden bile daha eski maziye sahip olan Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne ev sahipliği yapan Elmalı, söz konusu birlikte encümen olarak söz sahibi oldu. 
Sosyal medya hesabından ‘En büyük hayalimdi’ diyerek bir açıklama yapan Elmalı Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği encümen üyesi Ümit Öztekin, şu açıklamalarda bulundu;
‘’YAĞLI GÜREŞLERİN SAHİBİ VAR ARTIK..! En büyük hayalimdi;
"Güreşlerin kalitesi yükselsin, trilyonlarca para pazarlıkları sonucu sahaya çıkan pehlivanlar 5 dakikada yenilip bir gün sonra başka bir güreşe koşturmasın, daha iyi güreşen pehlivanlarımız daha çok kazansın, alt boylardaki pehlivanlara daha çok ödül ve para verilebilsin, yağlı güreşin yasal bir alt yapısı olsun, yağlı güreşleri zor şartlarda düzenleyen belediyeler birleşsin ve söz sahibi olsun." Hamdolsun bu hayalimin gerçekleşmesi için en büyük adımı bugün attık.
Ülkemizin en büyük güreşlerini yapan üç şehrin belediye başkanları olarak Ben, Balıkesir Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile başbaşa verdik. Birçok belediye başkanımızla görüşmeler yaparak "Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğini" kurduk. İlk Genel Kurulunu yaptık. Ülkemize ve atasporumuz yağlı güreş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Artık yağlı güreşler sahipsiz değil, işte şimdi haydi bismillah yiğit türk aslanlarına alkışlarla diyelim maşallah..!’’

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