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Eski Devlet Hastanesi’nin bulunduğu alana sağlık tesisi mi uygun, yeşil alan mı ?

Devlet Hastanesi’nin eski hizmet binası, yeni yapılan imar planında yeşil alan olarak düzenlenmişti. Ancak mülkiyeti hazineye ait bu alan, Sağlık Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü’nce “sağlık alanına ihtiyaç var” denilerek “yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Antalya 4. İdare Mahkemesi 22 Mart 2017 tarihli 2017/56.E sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararını verdi.

04 Temmuz 2017 08:18
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Devlet Hastanesi’nin eski hizmet binası, yeni yapılan imar planında yeşil alan olarak düzenlenmişti. Ancak mülkiyeti hazineye ait bu alan, Sağlık Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü’nce “sağlık alanına ihtiyaç var” denilerek “yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Antalya 4. İdare Mahkemesi 22 Mart 2017 tarihli 2017/56.E sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararını verdi. Bu karar üzerine konu bir kez daha Elmalı Belediye Meclisi’nin 5 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında görüşülecek. Muhtemelen sözkonusu alan mahkemenin isteği doğrultusunda yeni imar planına tekrar sağlık alanı olarak işlenecek.
ÖZTEKİN: GÖNLÜMÜZDEN 
ŞEHİR PARKI GEÇİYORDU
Konu ile ilgili olarak gazetemize bir açıklama yapan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Devlet Hastanesi eski hizmet alanının bulunduğu alana, Elmalılı hemşehrilerimizin de isteği doğrultusunda Şehir Parkı yapmayı ve buradaki yeşil alanı daha da arttırarak korumayı amaçlıyorduk. Bu nedenle yeni imar planında burayı yeşil alan olarak ayırdık. Ancak, Sağlık Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü dava açtı. Mahkeme de yürütmenin, yani yapılan işlemin durdurulmasını istedi. Burayı tekrar sağlık alanına döndüreceğiz. Çünkü, yeni imar planı  çağdaş, modern, sosyal donatı alanlarının ön planda olduğu Elmalı için çok önemli. Daha fazla yeni planı sürümcemede bırakmak istemiyoruz” dedi. 
ELMALILI VATANDAŞ TEPKİLİ
Devlet Hastanesi’nin eski hizmet binasının bulunduğu alanın yeşil alan olarak kalmasının daha uygun olacağını kaydeden Elmalılı vatandaşlar, “Belediye Başkanımız bu alanı yeşil alan olarak düşünmüş. İyi de düşünmüş. Sağlık alanı uygun olan her yere yapılır. Ama yeşil alan her yerde olmaz. Kaldı ki, orası yeşil bir örtü ile kaplıydı” dediler.

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