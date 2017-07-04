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Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Müyesser Karagöz atandı
Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Müyesser Karagöz atandı
04 Temmuz 2017 10:25
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Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Soysal, 2017 yaz kararnamesi kapsamında Antalya hakimliğine atanırken, yerine Manisa Hakimi Müyesser Karagöz atandı. Elmalı Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İdil Melek Soysal’da, Antalya Hakimliğine atandı.
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