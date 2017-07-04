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Elmalı Belediye Meclisi yarın önemli konuları görüşecek

Elmalı Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yarın yapılacak. Saat 16.00’da belediye başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilecek meclis toplantısında önemli gündem maddeleri bulunuyor.

04 Temmuz 2017 12:38
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Elmalı Belediye Meclisinin Temmuz ayı olağan toplantısı yarın yapılacak. Saat 16.00’da belediye başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilecek meclis toplantısında önemli gündem maddeleri bulunuyor.
Gerçekleştirilecek meclis toplantısının gündemi şöyle:
İlçenin Bozhüyük Mahallesne yapılması planlanan cezaevi için Bozhüyük, Kocapınar, Gökpınar, Büyüksöğle ve Küçüksöğle mahallelerinden  gelecek olan 6,3 kilometre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki yolun açılabilmesi için   sözkonusu mahallelerde yola denk gelen yerlerin kamulaştırılmasının görüşülmesi.
Antalya Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün  yazıları gereği Çalpınar ve Küçüksöğle mahallelerinde kadastro bilirkişilerinin seçilmesi.
Belediye tarafından işletilen Elmalı Özdemir Sulama suyu hizmetinde 2017 yılında uygulanacak  olan sulama suyu ücret tarifesinin belirlenmesi.
Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 22 Mart 2017 tarihl, 2017/56 E. Sayılı yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle 43 ada 1,2,3 parseller ve sağlık tesis alanları imar planı değişikliklerinin görüşülmesi.
Antalya 4. İdare Mahkemesi’nin 22 Mart 2017 tarihli 2017/56 E sayılı yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden değerlendirilmek üzere iade edilen ilave ve revizyon imar planlarıyla ilgili itirazların görüşülmesi.

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