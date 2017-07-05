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Elmalı, Uluslararası bir organziasyona daha ev sahipliği yapıyor

Doğası, tarihi ve coğrafyasıyla Antalya’nın en gözde ilçelerinden biri olan Elmalı, uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 17-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Elmalı Open 2017, yerli ve yabancı bir çok yamaç paraşütü sporcusuna da ev sahipliği yapacak.

05 Temmuz 2017 10:15
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Elverişli konumu ve yılın her mevsiminde iyi uçuş için gerekli hava koşulunu barındıran Elmalı, nihayet bunun karşılığını uluslararası bir organizasyonla alıyor. Elmalı’ya 20 dakika mesafedeki Düdenköy üzerinde gerçekleşecek organizasyon öncesi gerekli peyzaj düzenlemeleri ve yol çalışmaları yapılarak, uçuş yapılacak alan paraşütçüler için daha da konforlu hale getirildi.

Katılımın 100 pilot ile sınırlı olacağı organizasyonda Türk pilotlar için giriş şartları şu şekilde; Milli takım sporcusu olmak, Türk Pilot Sıralaması Birinci kategori yarışmacısı olmak, Türk Pilot Sıralaması B kategorisi yarışmacısı olmak, %30’dan daha yüksek bir mesafede antrenmanı tamamlamış olmak.

Yabancı pilotlar için katılım şartları ise WPRS sıralamasında en az 1000 puan toplamak ya da 2015-16 yılları arasındaki FAI Cat 2 yarışmalarında derece elde etmiş olmak.

Şu ana kadar 41 pilotun katılımının onaylandığı Elmalı 2017 Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nda 178 pilot daha kayıtlarının onaylanması için hali hazırda bekliyor.

Genel, kadınlar ve kulüpler genelinde değerlendirilmeye alınacak yarışmada başta Türk sporcuları olmak üzere, Rus, İran, İsviçre gibi çeşitli ülke sporcuları da boy gösterecek. 

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