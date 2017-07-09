Elmalı'da Hava
ANKET
Metoroloji’den sıcak hava uyarısı
Bölgemizde halen mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bölge genelinde daha da artarak mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
09 Temmuz 2017 23:47
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Metoroloji’den sıcak hava uyarısı. Yapılan açıklama şöyle
“Bölgemizde halen mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bölge genelinde daha da artarak mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.
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