Metoroloji’den sıcak hava uyarısı

Metoroloji’den sıcak hava uyarısı. Yapılan açıklama şöyle

“Bölgemizde halen mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bölge genelinde daha da artarak mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.