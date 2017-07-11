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Başkan Ümit Öztekin, “Belediye Parkına ya da Fethiye Caddesine 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adı verilmesi şık düşer

Başkan Ümit Öztekin, “Belediye Parkına ya da Fethiye Caddesine
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adı verilmesi şık düşer" dedi

11 Temmuz 2017 07:21
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Belediye Başkanı Ümit Öztekin, içinde Genelkurmay  Başkanlığı’nın resmi kayıtlarında 72 olan, ancak isimleri belli olmayanlarla beraber 300’e yakın  Elmalılı Çanakkale Şehidi için yaptırılan Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin bulunduğu belediye parkının yeniden düzenlenerek Elmalı’ya ayrı bir değer ve güzellik kattığını kaydetti. Öztekin, sözkonusu bu parka 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adının verilmesini arzuladığını ve konuyu önümüzdeki meclise getireceklerini kaydederek, “Elmalı’nın yeşil ve modern bu yüzüne yeni adı çok yakışacak. Elbette meclisimizin onayından sonra” dedi.
15 Temmuz Demokrasi Şehitleri’nin anısını yaşatmak, onların canları pahasına kahramanlıklarını gelecek kuşaklara aktarmak için Elmalı Belediye Meclisine ikinci bir isim önerisinde de  bulunacağını kaydeden Belediye Başkanı Ümit Öztekin,  halk arasında Fethiye Caddesi olarak bilinen, yapılan düzenleme ile gidiş/geliş olmak üzere kaldırımlı ve refüjlü modern ve geniş hale gelen caddeye de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Bulvarı adının güzel yakışacağını kaydederek, belediye meclisinin iki önersiinden birinin kabul göreceğine inandığını kaydetti.

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