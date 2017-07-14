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Öztekin sözünü tuttu, ELMALI KAZANDI

Antalya’nın bütünşehir kapsamına alınmasının ardından eskiden köy olan yerleşim yerleri de mahalleye dönüştü ve birçok hizmetini de Elmalı Belediyesi’nden almaya başladı. Çocuk oyun alanlarından, sosyal tesislere, yolların parke taşıyla döşenip asfaltlanmasından cami ve okulların bakım ve onarımına kadar onlarca alanda birçok mahalleye hizmet yağdıran Elmalı Belediyesi, büyükşehir uhdesinde olan toplu taşımacılık konusunu da aldığı 6 adet midibüsle çözmeye hazırlanıyor.

14 Temmuz 2017 08:45
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Konu ile ilgili olarak TOROS Gazetesi’ne bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, güzergahların belirlendiğini ve birkaç güne kadar da merkezden uzak/yakın mahallelere, tüm mahallelerden ise ilçe merkezine düzenli yolcu taşımacılığının yapılacağını kaydetti. Yolcunun toplu taşım aracına inip-binebileceği durakların da konulduğunu kaydeden  Başkan Öztekin, durak harici yolcu indirme ya da bindirme yapılmayacağını kaydederek, bu konuda toplu taşım aracını kullananların gerekli duyarlılığı göstermesini istedi. Başkan Öztekin, ilerleyen günlerde yeni durakların ihtiyaç olması halinde konulabileceğini de belirterek, Elmalı’nın en önemli sorunlarından birini de çözmüş olmanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.


İŞTE GÜZERGAHLAR

Elmalı’da toplu taşımacılıkta çığır açan yeni hatlar şöyle: 1. NOLU HAT: Yuva- Kuzköy- Mursal- Tavullar-Pirhasanlar- Hastane- Elmalı merkez 2 NOLU HAT : Geçit- Imırcık- Salur- Yılmazlı- Eskihisar- Yalnızdam- Kışla- Kızılbel-  Bey-değirmeni-  Hastane-  Elmalı. 3 NOLU HAT: Elmalı- Hastane-  Gökpınar- Sanayi Sitesi. 4 NOLU HAT: Akçay- Avşar- Armutlu- Zümrütova- Akçainiş- Tekke- Karamık- Bayralar- Yakaçiflik- Hastane- Elmalı. 5 NOLU HAT: Ahatlı- Akçay- İslamlar- Sarılar- Hacı Musalar - Beyler- Eymir- Düdenköy- Hastane- Elmalı. 6 NOLU HAT: Çalpınar- Özdemir- Çoban-isa -Çukurelma - Gölova- Bozhüyük - Kocapınar - Gökpınar - Hastane -Elmalı

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