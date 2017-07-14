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Lavanta kokan Tarla Günü

Elmalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

14 Temmuz 2017 08:50
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İstanbul’dan Elmalı’ya gelen mimar Aslı Cengizer ve eşi Murat Cengizer’in tarlasında düzen-lenen ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkileri ürünlerinin üretiminin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen tarla gününde bayanların ilgisi son derece fazlaydı. İlçe Tarım Müdürü Dilek Boğatimur’un ev sahipliği yaptığı Tarla Gününe Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve Orman İlçe Müdürü eşi  Dilek Öztekin ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve eşi Münire Başkaya, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş da  katılarak destek verdiler. * Muhammed Salih Özgünsür





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