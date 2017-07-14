Milletvekili Enç'ten Elmalı'ya MÜJDE

Elmalı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

İstanbul’dan Elmalı’ya gelen mimar Aslı Cengizer ve eşi Murat Cengizer’in tarlasında düzenlenen ıtri ve tıbbi bitkiler ile boya bitkileri ürünlerinin üretiminin geliştirilmesi kapsamında gerçekleştirilen tarla gününde bir konuşma yapan İlçe Tarım Müdiresi Dilek Boğatimur, bu projenin Elmalıda üç farklı kişiye ait arazide uygulandığını ve üç arazide de olumlu sonuç alındığını belirtti. Bu sonuçların arkasından Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında ilçe genelinde üç kişiye il müdürlüğü aracılığıyla fide dağıtımı yaptıklarını kaydeden Boğatimur, ‘Katılımdan da görüyorum ki biz bu işi başarmışız, sürdürebileceğiz. Gördü-ğünüz alan geçen yıl kurduğumuz demonstrasyon alanıdır. Bunun amacı da Elmalı koşullarında lavantanın yetişebildiğini, üretilebileceğimizi vatandaşlarımıza göstermektir’ dedi. Demonstrasyon çalışmalarının devam edeceğini belirten Dilek Boğatimur, çörek otu ve lavanta taralarında devam edeceğini söyledi. Boğatimur, ‘İlçe Müdürlüğümüz olarak çeşitli bitkileri de Elmalı koşullarında yetiştirerek ürün yelpazesini artırmak istiyoruz.’ Dedi.

Tarla Günü’ne katılan Ak Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise kadın, bağımlılık ve tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgilendiğini kaydederek, ‘Ne yazık ki biz bu değerlerimizi ekonomik girdiye çevirirken zorlanıyoruz. Bu noktada başarılı olamıyoruz. Bakanlığımızın bu konuyla ilgili girişimleri mevcut. Özellikle Antalya ile ilgili yeni bir proje uygulayacağız. Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Projesi’nde Antalya ili yok. 41 tane il var ancak Antalya bunlardan bir tanesi değil. Buna istinaden Antalya’dan beş ilçe belirledik. Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli ve Elmalı’dan oluşan bu beş ilçede kırsal kalkınmayı desteklemeden endemik tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili yapacağımız projelere kadar bir çok konuda Tarım Bakanlığı destek verecek. Makine ve teçhizatın da bu yardımın içinde olacağını umuyorum.’ Dedi. Ekim yapmak isteyen çifçilerin İlçe Tarım Müdürlüğüyle iletişime geçmeleri gerektiğini vurgulayan Enç, ‘Kafanıza göre Ahmet’ten duydum, Ahmet iyi alıyormuş demeyelim. Mutlaka bunu profesyonelce yapalım. Her türlü desteği İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerimiz size vermeye hazır. Bu iyi ve keyifli bir iş. Sadece hastalıkların önlenmesinde değil ihracatta da büyük önemi var. Bir çok sektörde bitkiler ön planda. Geçmiş bitkilerdeydi, Gelecek de bitkilerde.’ Dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlarla birlikte demonstrasyon uygulanan alana geçilirken, Gökçen Özdoğan Enç ve vatandaşlar, lavanta hasadı gerçekleştirdi.