Demokrasiyi resmettiler

Elmalı Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, Elmalı İlçe Emniyet Müdür Hasan Mutlu, Elmalı İlçe Jandarma Komutanı Nuh Bektaş ile Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya’nın yanı sıra çok sayıda öğretmen ve vatandaşın da katıldığı serginin açılışında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, 15 Temmuz’un yıl dönümünün bir gün öncesinde açılan bu sergideki resimlerin, çocuklar tarafından resmedilmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti.



Törene katılan müdürler ve vatandaşlar, 60 kadar Elmalılı ilkokul ve ortaokullu öğrencinin çizdiği resimlerin yanı sıra yaklaşık 20 adet Türkiye genelinde ödül almış fotoğrafın bulunduğu sergiyi dikkatle inceleyerek tek tek fotoğraf çekmeyi de unutmadılar.