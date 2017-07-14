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Demokrasiyi resmettiler

Elmalı’da okullarında çizimleriyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ni resmederek ilk üçe giren öğrencilerin resimlerinden oluşan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi, dünkü törenle Ömer Paşa Camii Avlusunda açıldı.

14 Temmuz 2017 16:32
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Elmalı Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, Elmalı İlçe Emniyet Müdür Hasan Mutlu, Elmalı İlçe Jandarma Komutanı Nuh Bektaş ile Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya’nın yanı sıra çok sayıda öğretmen ve vatandaşın da katıldığı serginin açılışında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak, 15 Temmuz’un yıl dönümünün bir gün öncesinde açılan bu sergideki resimlerin, çocuklar tarafından resmedilmesinin ayrı bir anlam ifade ettiğini belirtti. 

Törene katılan müdürler ve vatandaşlar, 60 kadar Elmalılı ilkokul ve ortaokullu öğrencinin çizdiği resimlerin yanı sıra yaklaşık 20 adet Türkiye genelinde ödül almış fotoğrafın bulunduğu sergiyi dikkatle inceleyerek tek tek  fotoğraf çekmeyi de unutmadılar. 

- Haber ve Fotoğraf Salih Özgünsür

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