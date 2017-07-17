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Başkan Öztekin: Hali devir aldık, herşeyi rayına oturttuk

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Elmalılı üreticilerin yeni kurdukları hal kontrol noktasından hiç rahatsızlık duymadıklarını kaydetti. “Hali devralmıştık ve artık her şeyi rayına oturttuk” diyen Başkan Öztekin, “Vatandaşlarımızı asla mağdur etmiyoruz” dedi.

17 Temmuz 2017 08:48
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Yapılmak isteneni özetleyen Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin şunları söyledi:
“Çiftçimizin aracını durdurduğumuzda asla bir ceza kesmiyoruz. Sadece şunu istiyoruz. Örneğin, Eskihisar’dan bir adam 2 ton domatesini yükledi. 1 ton da salatalığını yükledi. Antalya’daki hale gidiyor. Yapacağı tek şey şu. Yola çıkmadan önce Antalya’daki adamı arayacak. 16 numara mesela. Ben şu kadar domates, şu kadar salatalık getiriyorum. Haldeki memura aracın plakasına göre bildirimini yapacak. Bu kadar basit. Çıkış yeri Elmalı, varış yeri Antalya, 16 numaralı Hal. Bu kadar. Eğer bildirim yapılmışsa, biz zaten aracı durdurduğumuzda bildirimi görüyoruz. Efendim Antalya’daki adam bildirimi yapmazsa diye soruluyor, yapacak. Ona göre bir adama vereceksin. Diyelim ki biz bunu kontrol etmedik ve bildirim yapmadan girdiler.  Antalya’daki adam şöyle yapıyor; alışmışlar, giriş yeri Antalya, çıkış yeri Antalya. Sanki Antalya’da üretilmiş bir sebze gibi bu para, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gidiyor. “

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