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Elmalı sel oldu, meydana aktı
15 Temmuz hain kalkışmanın yıldönümünde Elmalı adeta Cumhuriyet Meydanına akın etti
17 Temmuz 2017 09:15
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15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Elmalı adeta sel olup Cumhuriyet Meydanına akarken, Kaymakam Gürbüz Saltaş ile Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in başını çektiği yüzlerce Elmalılı, ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle Güreş sahasından meydana yürüdü. Yürüyen gruba yine cadde boyunca ve Ömer Paşa Camii avlusundaki yüzlerce kadın-erkek, genç- yaşlı alkışlarla destek verdi.
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