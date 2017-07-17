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Başkan Öztekin'in 15 Temmuz hain kalkışmanın yıldönümünde Elmalı Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşma

Başkan Öztekin'in 15 Temmuz hain kalkışmanın yıldönümünde Elmalı Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşma

17 Temmuz 2017 09:30
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Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in 15 Temmuz hain kalkışmasının yıldönümünde Cumhuriyet Meydanında binlerce Elmalılı vatandaşa yaptığı konuşma:
Geçtiğimiz sene bu zamanlar belediyenin ilan odasından Elmalı’nın bütün mahalle ve köylerine anons etmiştim. Geçen sene tam bu zamanlar sizlere seslenmiştim. Hamdolsun ki Elmalımız ve ülkemizin tamamı demokrasisine, istikbaline sahip çıkmak için ölümü göze alarak meydanlara inmişti. Şehitlerimizin ve gazilerimin kahramanlık mücadelelerine şahit olduk. 15 Temmuz, bugüne kadar ki en sinsi, en hain darbe girişimlerinden biriydi. Bu memleket çok darbe gördü. Ama hiç bir darbede, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi milletin iradesinin ortaya konduğu bir mekan asla bombalanmamıştı. 
Belki önce irkildik, nasıl olur nereye gidiyoruz diye endişe ettik. Ama hiç bir zaman aklımızın ucundan geçirmedik teslim olmayı. İlk etapta Ak Parti ilçe binasının önünde buluşalım diye mesaj atmıştık. Ak Parti’nin önünde çok büyük bir kalabalık toplanmaya başladı. Saat 12:30 gibi de büyük bir coşkuyla bu meydana gelmiştik. Tekrar anonslarla ve çeşitli yöntemlerle o gün Elmalı’da büyük bir direnişi simgelemiştik. Belki biz hiç zorlanmadık. Belki yukarıdan 3-5 tane silah atılsaydı çok daha farklı manzaralarla karşılaşabilirdik. Ama olsun, bizim o günkü duruşumuz, Ankara’da, İstanbul’da ve yurdun bir çok yerinde demokrasiye sahip çıkan insanlarla aynı yolda olduğumuzu bir göstergesiydi. Ne büyük bir hainlik yapmışlar ki TBMM’yi bombalamışlar. Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. 
Yaşadığımız toplumda bazı insanlar 15 Temmuz programından rahatsızlık duyuyorlar. Ey 15 Temmuz’dan rahatsızlık duyan ahmaklar! 15 Temmuz programlarından rahatsızlık duyanlara lütfen hadlerini ve derslerini bildirelim.
15 Temmuz aslında 82 milyonun bir zaferidir. 15 Temmuz’da tankın önüne atlayan, gövdesini silahların namlusuna siper edenlerin, geçmişte Çanakkale’de öleceğini bile bile mermilerin önüne atlayanlardan farkı yoktur. 15 Temmuz’u küçümseyenler bilmelidir ki eğer o darbe gerçekleşseydi, bugün ülkemizin huzuru kaçacak, ülkemiz belki de Suriye ve Irak gibi paramparça olacaktı. Hedef sadece Recep Tayyip Erdoğan ya da Ak Parti değildi. Bunları lütfen görelim. 15 Temmuz’da şehit ve gazi olanlar sadece kendi düşüncesindeki insanları kullanmadılar. 82 milyonun çok kötü günlere gitmesini engellediler. 15 Temmuz bu ülkenin geleceğine ait hain bir işgal girişimidir. Uyanık olmazsak, birbirimize düşersek, demokrasimize, milletimizin büyüklüğüne inanmazsak ve maalesef bir takım güçlerin arkasından gidersek daha kötü şeyler yaşayabiliriz. 
Biz siyasetçiler sadece koltuklar için, oy için çalışmayız. En güzide duygumuz olan inancımız, dinimiz ciddi anlamda birileri tarafından kuşatılmış durumda. Neymiş dinde Yaratana insan ulaşamazmış, araya tarikat liderleri şeyhler hacılar hocalar koymak gerekiyormuş. Bu anlayış ülkemizde devam ettikçe biz daha ne FETÖ’lerle karşı karşıya kalırız.

 Kanaat liderimiz henüz karar vermedi hangi partiye oy vereceğim bilmiyorum, efendim cemaat liderim kararını henüz söylemedi bu konuda bir şey konuşamam. Bakınız artık bunları çocuklarımıza iyi öğretmemiz lazım. Gittiğimiz yolları kontrol edelim. Cenneti garantiye alacağız diye şirkin ateşine düşmeyelim. Fakir öğrencileri okutuyoruz dediler, ne güzel değil mi? Onların sıcak çorba içmeleri, sıcak yurtlarda kalmaları,  okullarında başarılı olmaları ne güzel. Yaratan rızası için şunu yaptık ver oradan 3 kurban. Yaratan rızası için şunu yaptık ver oradan biraz para. Milletimiz onlara hep verdi. Ama o çocuk pilot oldu, yarbay oldu, gitti Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombaladı. Acaba biz sevap mı işledik? O yüzden, artık akıllı insanlar olmak zorundayız. Dinimizi hiç kimsenin eline ve emrine vermemiz lazım. Ben Elmalı’yla gurur duyuyorum. Çünkü Elmalı’mız çok zeki insanlarla, benim dediklerimi anlayan insanlarla dolu. İnşallah anlamayanlar da yakın zamanda çok geçmeden idrak ederler. 

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