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Kırkpınar Başpehlivanı Perşembe günü Elmalı'da!

Kırkpınar Başpehlivan'ı Elmalılı İsmail Balaban, Perşembe günü hemşehrileriyle buluşmak için Elmalı'ya gelecek.

17 Temmuz 2017 15:48
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Son anda programda bir değişiklik olmazsa 2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, perşembe günü öğleden sonra Elmalı’ya gelecek. Balaban’ın öncelikle Belediyeyi ziyaret etmesi bekleniyor. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban’ın daha sonra “büyüğüm, değerli ağabeyim” dediği ve Elmalı’ya her gelişinde mutlaka ziyaret ettiği Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan’ı ziyaret edeceği öğrenildi.
Toros Gazetesi aracılığıyla Elmalılılara teşekkür eden Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Bala-ban, “Onların hayır duaları benim için çok önemliydi” dedi ve Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde de güreşseverlere güzel bir güreş seyrettirerek başpehlivan olma sözü verdi. 
      * M. Salih Özgünsür

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