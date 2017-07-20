Elmalı tarihi bir fırsatı kaçırdı

Elmalı, Uluslararası bir organizasyona sessiz-sedasız evsahipliği yaparken, tarihi bir fırsatı da kaçırmış oldu. Elmalı Open 2017 Yamaç Paraşütü Yarışması 17 Temmuz tarihi itibariyle başlarken, yarın sona erecek. Yerli ve yabancı 60 civarında yamaç paraşütçünün katıldığı dev organizasyon, ilgili kurumların duyarsızlığı ile yazılı ya da görsel basında yeterince yer bulmazken, Elmalı binlerce liraya mal olacak bir tanıtım ve reklamdan da da mahrum oldu.