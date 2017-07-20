Elmalı-Korkuteli karayolunda istimlak çalışması başladı

Yakın zamanda inşaatına başlanacak Korkuteli-Elmalı karayolu içinde kalan arsa ve diğer müştemilatın istimlakı için bilgi vermek ve anlaşma yapmak üzere Elmalı’ya gelen Karayolları Bölge Müdürlüğü’nden gelen bir ekip, Elmalı Belediyesi toplantı salonunda 4 köy sakşnleriyle kamulaştırma toplantısı gerçekleştirdi.

İlk kamulaştırma toplantısı'nı Özdemir, Çalpınar, Çobanisa ve Çukurelma köylüleri ile gerçekleştiren, yol üzerinde bulunan diğer köyler için ise bugün bir kez daha toplanılacağını kaydeden Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 'Yol üzerinde bulunan parseller için kıymet takdir çalışmaları yapıldı. Parsel içinde bulunan ağaçların, evlerin değerleri tek tek tespit edildi. Vatandaş'ın belirlenen metrekare fiyatlarını kabul etmesi halinde arkadaşlarımız kendileriyle anlaşma imzalayacak ve vatandaşlarımız arkadaşlarımıza banka hesap numaralarını verecek. Eğer vatandaşlarımız bizim verdiğimiz fiyatı kabul ederlerse, imzalarını alacağız. Vatandaşımızın gerekli evrakları kendisini hiç bir şekilde uğraşmadan kurumumuz tarafından Tapu Müdürlüğüne iletilecek. Tapu Müdürlüğü'nde yeni tapuları kesilecek ve ardından arsada bulunan, kamulaştırmaya giren alanlar Karayolları adına tescil olacak. O tapu geldikten sonra banka hesaplarına istimlak paraları yatıracak. Bugün imzalarını atarlarsa, en geç iki ay içerisinde paraları hesaba yatmış olacak. Eğer teklif ettiğimiz fiyat kabul edilmezse 45 gün bekleyeceğiz. 45 günlük süre içerisinde de yine kabul etmezse vatandaşlara dava açacağız. Diyeceğiz ki, Karayolları bir fiyat verdi, onlar kabul etmiyor. Kamu bedel tespit ve tescil davası açacağız. Bilirkişiler gelecek. Burada bedel tespiti yapacak. Burada bilirkişilerin belirlediği fiyat üzerinden kamulaştırma gerçekleştirilecek. Yani burada kamu yararı kararı var” dediler.

Özdemir, Çalpınar, Çobanisa ve Çukurelma köyleri için Karayolları'nın belirlediği metrekare fiyatları şöyle:

Özdemir Köyü'nün köy yerleşim alanlarında 1 metrekare birim fiyatı 14.30 Türk lirası, köy yerleşim alanından çıkıldığında metrekare birim fiyatı 12.46 Türk lirası. Çalpınar Köyü köy yerleşim alanı 14.30, köy yerleşimi dışında iken 12.46 Türk lirası. Çobanisa Köyü köy yerleşimi dışında kalan parselleri 15.80 Türk lirası, köy yerleşim alanı içerisinde kalan parseller 19.46 Türk lirası. Çukurelma köy yerleşim alanı dışında kalan parseller 15.79 Türk lirası, köy yerleşim alanı içinde kalan parseller 19.46 Türk lirası.