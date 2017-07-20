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Sanayi Çarşısı Abdullah Ay Camiinde doğum günü kutlaması

Sanayi Çarşısı Abdullah Ay Camii’ne giden çocuklar biraz daha şanslılar.

20 Temmuz 2017 11:23
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Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar çeşitli kurslara giderek tatillerini en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Çocuklar için açılan kurslardan biri de camilerde düzenlenen Kur’an-Kerim kursları. Bu kurslara gelen çocuklara dini bilgiler de aktarılırken, cami görevlisi imamlar çocukların sıkılmaması için de çeşitli aktiviteler düzenliyorlar.
Sanayi Çarşısı Abdullah Ay Camii’ne giden çocuklar biraz daha şanslılar. Cami imam-hatibi Ahmet Yavuz’un girişimiyle neredeyse her gün çocuklara bir esnaf tarafından ya kahvaltı veriliyor ya da öğle yemeği. Meşrubat ve tatlı, meyva da ikram edilen çocuklar, arkadaşlarının yaş gününü de yine cami bahçesinde yaş pasta yiyerek kutluyorlar.
Hallerinden son derece memnun olan çocuklar, hocaları Ahmet Yavuz’a teşekkür ederlerken, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini de kaydediyorlar. *Emine Kavlak

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