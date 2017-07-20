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Kırkpınar Başpehlivanı Balaban'a Elmalı'da coşkulu karşılama

Finalde karşılaştığı bir başka Antalya'lı pehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek Kırkpınar Başpehlivanı olan İsmail Balaban, doğduğu-büyüdüğü Elmalı'da coşkuyla karşılandı

20 Temmuz 2017 19:21
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Finalde karşılaştığı bir başka Antalya'lı pehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek Kırkpınar Başpehlivanı olan İsmail Balaban, doğduğu-büyüdüğü Elmalı'da coşkuyla karşılandı. Elmalı girişinde Kaymakam Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ve onlarca Elmalılı tarafından karşılanan Balaban, üstü açık bir araba ile kendisi için düzenlenen törenin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na uzun bir araç konvoyuyla geldi. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'a yol boyunca da Elmalılılar sevgi gösterilerinde bulundu. Balaban'a kendisine gösterilen ilgi ve alakayı sürekli vatandaşları selamlayarak verdi. 

Cumhuriyet Meydanına İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım'ın duası ile başlayan törenler halen devam ediyor.

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