Başpehlivan Balaban'a Elmalı'da Tören

İlçe girişinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar kortej eşliğinde gelen Balaban’a vatandaşın ilgisi bir hayli yüksekti. Yol boyunca kaldırımlara dizilerek İsmail Balaban’a sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar, kortej sonunda Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Karşılama töreni ve vatandaşların yoğun ilgisi için teşekkür ederek bugüne kadar çok zorlu yollardan geçtiğini söyleyen Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, ‘Uzun ince bir yoldu. Her güreşçinin hayali başpehlivan olmak, altın kemer kuşanmaktır. Biz de bu yola başpehlivan olmak ve Elmalılı hemşehrilerimize bu heyecanı yaşatmak için çıktık. Zorlu yollardan geçtik, çok çalıştık, azmettik” dedi.

Bu yolu yalnız yürümediğini belirten İsmail Balaban, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhit-tin Böcek’e de teşekkür etti. Altın kemeri kazana-bilmek için çok çalıştığını ifade eden Balaban, ‘2013 yılında 1.olmuştum. 2014’te finalde kaybettim, 2015’te üçüncü oldum. 2016’da tüm Türkiye’nin de gördüğü gibi haksız bir şekilde kaybettim. Bu sene ise kazandım, altın kemerim Elmalı’ya armağan olsun’ diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI

ÜMİT ÖZTEKİN

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban için muhteşem bir karşılama töreni organize ettiren Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise törende yaptığı konuşmada ‘14 yaşlarında bir lise öğrencisiyken Söğütlü Kahve’de büyük bir kalabalık ile başpehlivan Recep Gürbüz’ü karşılamıştık. Ancak bu-gün yaşadığımız gurur bir başkadır. Güreşlerdeki çevik duruşuyla gururumuz olan Elmalımızın evladı İsmail, bütün rakiplerini yenerek başpehlivan olmuştur. Bugün 1988’den daha büyük bir gündür, bugün Elmalı’nın gurur günüdür” dedi.

“Artık Elmalı güreleri Türkiye’de çok daha fazla konuşmaya başlandı” diyen Başkan Ümit Öztekin şöyle devam etti:

“Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Kırkpınarın rövanşı olarak görülmeye başladı. Biz Elmalı Belediyesine geldiğimiz günden beri bütün Türkiye’de adeta fırtınalar estirdik. Ancak birilerini çok kızdırdık. Özellikle Güreş Federasyonu bizi çok sevmiyor olabilir. Varsın sevmesin. Ama bir gün Elmalı onlara, Elmalı’nın Türk’ün ilk er meydanı olduğunu gösterecektir.”

KAYMAKAM SALTAŞ

Elmalı Kaymakam’ı Gürbüz Saltaş ise Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban için düzenlene törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“‘Elmalı tarihi, haklı ve gururlu bir gün yaşıyor. İki sene önce çok üzülmüştüm, Orhan Okulu’ya yenilmiştin. Orhan Okulu da bizim evladımız. Ama gönlümden geçen Elmalılı kardeşimin kazanmasıydı. Başarılarının devam etmesini diliyorum ve bir kez daha seni ve hocalarını kutluyorum.” * Haber ve fotoğraf: M. Salih Özgünsür