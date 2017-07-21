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Balaban'dan Kefalet Başkanı'na Ziyaret

2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban manevi ağabeyim dediği Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan’ı makamında ziyaret etti.

21 Temmuz 2017 11:59
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 Kefalet Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş’ın da yer aldığı ziyarette, CHP İlçe Başkanı Şakir Aydın’da hazır bulundu.
“Bize yağlı güreşleri tekrar sevdirdin” diyen ve 2017 Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde “başpehlivan” olmasından dolayı İsmail Balaban’ı ve hocalarını kutlayan Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan, “Bana göre son 15 yılın güreşiydi” dedi.
Elmalı’ya geldiği zaman Başkan Asım Tan’ı ziyaret etmeden ayrılmadığını kaydeden Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, “Manevi ağabeyimiz olarak görüyoruz. Seviyor ve sayıyoruz” diye konuştu. * Erkin Özgünsür

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