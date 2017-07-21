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Yılın Ahisi Elmalılı Soba Ustası Fevzi Aykut

Antalya'da yılın ahisi, 48 yıldır soba imalatı yapan Elmalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyesi Fevzi Aykut oldu.

21 Temmuz 2017 13:39
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Ahilik haftası etkinlikleri kapsamında Antalya'da yılın ahisi belli oldu. 48 yıldır soba imalatçısı olan Elmalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyesi Fevzi Aykut yapılan oylama sonrası 75 oda ve 75 bin üye arasından Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından yılın ahisi seçildi. 
“İşimi doğru bir şekilde yapıyorum”
Sobacılığa ömrünü verdiğini belirten Fevzi Aykut yılın ahisi seçilmesinin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. 48 yıldır bu işi aralıksız ve doğru bir şekilde yaptığı için yılın ahisi olduğunu anlatan 71 yaşındaki Aykut, “Bu mesleğe başlamadan önce demircilik yapıyordum. 1961 yılından 1966 yılına kadar bu işle uğraştım. Çırak olarak başladığım bu işte haftalığım sadece 25 kuruştu. 5 yıl demircilik yaptıktan sonra askere gittim ve geldikten sonra sobacılığa başladım” dedi. Elmalı'da seracılığın ön plana çıkmasıyla birlikte sobacılığında önem kazandığının altını çizen Fevzi Aykut 1969 yılında sobacılığa başladığını ve 1972 yılında Elmalı Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na üye olduğunu belirtti. Zor zamanlardan geçtiğini ama her zaman yaptığı işten keyif aldığını söyleyen Aykut sözlerine şu şekilde devam etti: “Eskiden bu işi yapmak çok daha zordu. Sobaları tokmakla döverek şekillendirirdik. Hatta bu yüzden az da olsa duyma duyumu kaybettim. Artık öyle değil. Teknoloji çok gelişti. Makineler işimizi fazlasıyla kolaylaştırıyor ve çok daha güzel işler çıkartabiliyoruz.”
“Gençler daha basit işlerin peşinde koşuyor”
Meslekteki en önemli problemin eleman yetiştirmek olduğunu anlatan Fevzi Aykut şartların bu şekilde devam etmesi halinde sobacılık mesleğinin kısa bir süre sonra sona ereceğini söyledi. İnsanların işsizlikten dem vurmasının son derece yanlış olduğunu belirten Aykut, “Ben yanımda çalıştıracak ne çırak bulabiliyorum ne de kalfa. Sanayideki diğer arkadaşlar da bu sıkıntıyı yaşıyor. Maalesef gençler daha basit işlerin peşinde koşuyor. 11 yıldır yanımda çalışan elemanım geçtiğimiz günlerde iş zor geldiği için bıraktı ve daha basit bir iş aramaya başladı. İnsanlar televizyonlarda çıkıp iş yok diye bağırıp duruyorlar. Aslında öyle değil. Her yerde iş var ama insanımız tatminkâr değil. İşin doğrusu çalışmak isteyene iş çok, beğenmeyene ise gerçekten iş yok ”dedi.

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