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Kapalı Pazar'da dön-dura tepki

Kapalı Pazar yerinde özellikle merdivenli çıkışlara ulaşabilmek için daha fazla mesafe kat etmelerine tepki gösteren bazı vatandaşlar, bu konuda gereken çalışmanın yapılmasını ve pazara alışveriş yapmak için gelenler için merdivenli çıkışlara kendilerini daha kısa yoldan ulaştırabilecek bir koridor açılmasını istediler.

21 Temmuz 2017 15:50
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Kapalı Pazar yerinde özellikle merdivenli çıkışlara ulaşabilmek için daha fazla mesafe kat etmelerine tepki gösteren bazı vatandaşlar, bu konuda gereken çalışmanın yapılmasını ve pazara alışveriş yapmak için gelenler için merdivenli çıkışlara kendilerini daha kısa yoldan ulaştırabilecek bir koridor açılmasını istediler.
Ellerinde sebze ve meyve paketleri ile merdivenli çıkışa ulaşabilmek için pazarın bir sokağının en az yarısını yürümek zorunda kaldıklarını kaydeden vatandaşlar, “Tam bir eziyet. Halbuki biz tüketiciler için orta yerdeki tezgahlara geçebileceğimiz kadar bir boşluk bırakırsa, yaşadığımız bu sorun da yaşanmayacaktır” dediler.
Bu konuda gereken çalışmanın yapılmasını isteyen vatandaşlar, pazar tezgahları arasından bir yol açılmasını istediler. 

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