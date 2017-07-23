Tarihi Elmalı Güreşleri'ne haksızlık olmaz mı?

Akçaylı Balaban gerek Elmalı’da, gerekse başka yerlerde zaman zaman “Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı” olarak lanse edildi. Kuşkusuz böyle bir ifade 2017 Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban için de Elmalı ve Antalya için de büyük onur. Ancak; Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne devletimiz katkı koyuyor, bizzat düzenlemiyor. Büyük bir organizasyon ama eş değer bir başka organizasyon var ki, bu da düzenleniş tarihi itibariyle Kırkpınar’dan da önce bir tarihe sahip olan Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri. Kırkpınar başpehlivanına “Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı” dersek, Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanına ne diyeceğiz ? Hangi sıfatla anacağız ? Kaldı ki, Kırkpınar Başpehlivanına “Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı” demek, Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşlerini, bu büyük organizasyonu Kırkpınar’ın gölgesinde bırakmak anlamına gelir ki... Bu da tarihi Elmalı güreşlerine haksızlık olmaz mı ?