Ak Parti Kemer’de delege seçimleri iptal edildi, yönetim istifa etti

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer; "Partimize üye olmuş çok değerli Antalyalı hemşerilerimizin katılımlarıyla Kemer hariç tüm ilçelerimizde delege seçimlerimizi tamamladık. İlçelerimizde AK Partimizin sancağını zirveye taşıyacak ilçe yönetimlerimizi seçecek delegelerimizi parti üyelerimizin katılımıyla demokratik şartlar içerisinde seçtik. Ancak Kemer ilçe teşkilatımızın delege seçimlerimizde gerekli teamüllerimize uyulmadığı, gerekli hassasiyet gösterilmediği İl Başkanlığımız tarafından tespit edildi. Hemen konuyla ilgili araştırma başlatılarak genel merkezimizin bilgisi dâhilinde Kemer’deki seçimlerimizi iptal ettik" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer Kemer ilçesi hariç tüm ilçelerin seçimlerinin tamamlandığını belirterek delege seçimleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu

“ Partimize üye olmuş çok değerli Antalyalı hemşerilerimizin katılımlarıyla Kemer hariç tüm ilçelerimizde delege seçimlerimizi tamamladık. İlçelerimizde AK Partimizin sancağını zirveye taşıyacak ilçe yönetimlerimizi seçecek delegelerimizi parti üyelerimizin katılımıyla demokratik şartlar içerisinde seçtik.

Ancak Kemer ilçe teşkilatımızın delege seçimlerimizde gerekli teamüllerimize uyulmadığı, gerekli hassasiyet gösterilmediği İl Başkanlığımız tarafından tespit edildi. Hemen konuyla ilgili araştırma başlatılarak genel merkezimizin bilgisi dâhilinde Kemer’deki seçimlerimizi iptal ettik.

Kemer ilçe başkanlığımızda konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızın ardından ilçe yönetiminin çoğunluğu istifa ederek ilçe teşkilatımız münfesih duruma düşmüştür. Bu şartlarda Kemer ilçemizde delege seçimleri genel merkezimiz tarafından belirlenecek yeni ilçe başkanımızın nezaretinde ilerleyen tarihlerde yenilenecektir. Bu hadiseden dolayı Kemer’li üyelerimizin göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum..