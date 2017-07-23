Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Ak Parti Kemer’de delege seçimleri iptal edildi, yönetim istifa etti

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer; "Partimize üye olmuş çok değerli Antalyalı hemşerilerimizin katılımlarıyla Kemer hariç tüm ilçelerimizde delege seçimlerimizi tamamladık. İlçelerimizde AK Partimizin sancağını zirveye taşıyacak ilçe yönetimlerimizi seçecek delegelerimizi parti üyelerimizin katılımıyla demokratik şartlar içerisinde seçtik. Ancak Kemer ilçe teşkilatımızın delege seçimlerimizde gerekli teamüllerimize uyulmadığı, gerekli hassasiyet gösterilmediği İl Başkanlığımız tarafından tespit edildi. Hemen konuyla ilgili araştırma başlatılarak genel merkezimizin bilgisi dâhilinde Kemer’deki seçimlerimizi iptal ettik" dedi.

23 Temmuz 2017 21:57
Yorum Sayısı :0  

AK Parti Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer Kemer ilçesi hariç tüm ilçelerin seçimlerinin tamamlandığını belirterek delege seçimleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu 

“ Partimize üye olmuş çok değerli Antalyalı hemşerilerimizin katılımlarıyla Kemer hariç tüm ilçelerimizde delege seçimlerimizi tamamladık. İlçelerimizde AK Partimizin sancağını zirveye taşıyacak ilçe yönetimlerimizi seçecek delegelerimizi parti üyelerimizin katılımıyla demokratik şartlar içerisinde seçtik. 

Ancak Kemer ilçe teşkilatımızın delege seçimlerimizde gerekli teamüllerimize uyulmadığı, gerekli hassasiyet gösterilmediği İl Başkanlığımız tarafından tespit edildi. Hemen konuyla ilgili araştırma başlatılarak genel merkezimizin bilgisi dâhilinde Kemer’deki seçimlerimizi iptal ettik. 

Kemer ilçe başkanlığımızda konuyla ilgili toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızın ardından ilçe yönetiminin çoğunluğu istifa ederek ilçe teşkilatımız münfesih duruma düşmüştür. Bu şartlarda Kemer ilçemizde delege seçimleri genel merkezimiz tarafından belirlenecek yeni ilçe başkanımızın nezaretinde ilerleyen tarihlerde yenilenecektir. Bu hadiseden dolayı Kemer’li üyelerimizin göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum..

Yeni atanacak olan yönetim partimizin teamüllerine uygun bir şekilde delege seçimlerini yaparak ilçe kongresini gerçekleştirecektir.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Ak Parti Kemer’de delege seçimleri iptal edildi, yönetim istifa etti
Tarihi Elmalı Güreşleri'ne haksızlık olmaz mı?
Kapalı Pazar'da dön-dura tepki
Yılın Ahisi Elmalılı Soba Ustası Fevzi Aykut
Balaban'dan Kefalet Başkanı'na Ziyaret
Başpehlivan Balaban'a Elmalı'da Tören
Kırkpınar Başpehlivanı Balaban'a Elmalı'da coşkulu karşılama
Sanayi Çarşısı Abdullah Ay Camiinde doğum günü kutlaması
Elmalı-Korkuteli karayolunda istimlak çalışması başladı
Elmalı tarihi bir fırsatı kaçırdı



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.