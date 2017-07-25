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Antalyaspor'da sıcak saatler

Süper Lig ekibi Antalyaspor'da dün sıcak saatler yaşandı. Fenerbahçe'nin Kameunlu yıldız Eto'o transferini resmi siteden yayınlamasının ardından bir süre sonra kaldırılması, 'Eto'o Fener'e mi gidiyor?' şeklinde yorumlandı.

25 Temmuz 2017 12:56
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Geçtiğimiz sezon başında ve sezon ortasında Beşiktaş'a transferi gündeme gelerek performansında dalgalanma yaşayan Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o'nun ismi, şimdilerde bir diğer İstanbul ekibi Fenerbahçe ile anılıyor.

Antalyaspor'un sezona yıldız transferlerle ve büyük hedeflerle girmişken, Antalyaspor'un başarısından rahatsız olan bazı insanların bu haberleri ulusal medyada yayınlattığı düşünülüyor. Çıkan haberlerin ardından dünkü yönetim kurulu toplantısında da masaya yatırılan Eto'o için Antalyaspor bir açıklama yaptı. Oyuncu için herhangi bir teklif gelmediğini ve hala takımının sözleşmeli futbolcu olduğu belirtilirken, gelecek günlerde hem Fenerbahçe'nin, hem de olası transfer teklifinde Antalyaspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor. 

*Salih Özgünsür

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