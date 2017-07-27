Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı’da en fazla yaralamalı trafik kazaları 14.00-16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, Elmalı’da en fazla yaralamalı trafik kazaları 14.00-16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında meydana geldiği kaydedildi

27 Temmuz 2017 09:40
Yorum Sayısı :0  

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Antalya’da Trafik Yönetimi ve Güvenliği” konulu bir rapor hazırlandı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya raporla ilgili olarak, “İlimizin mevcut karayolu trafiği ile ilgili röntgenini çekerek, trafikte yaşanan sıkıntı ve sorunların en aza indirgenmesine katkı sunmak amacıyla oldukça kapsamlı yapılan çalışma” derken, sadece Antalya merkez ilçeler değil, tüm ilçeler raporda yeraldı. Sözkonusu raporun Elmalı başlığı ile ilgili bölümünde geride bıraktığımız 2016 yılında ölümlü trafik kazasının olmadığı, ancak 44 yaralamalı trafik kazasının yaşandığı kaydediliyor. Aynı raporda; Şehiriçi Trafik Denetleme sorumluluk alanı içerisinde meydana gelen kazaların  aylara göre dağılımında Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında artış gözlendiği kaydediliyor. Kazaların meydana geliş saatleri incelendiğinde ise  tüm saatlerde kaza meydana geldiği görülmekle birlikte 14.00- 16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında yaralamalı kazalarda artış tespit edildi. Raporda Elmalı’daki yaralamalı trafik kazaları ile ilgili bir başka tespit, 2016 yılında  haftanın pazar günleri meydana gelen kazaların diğer günlere göre fazla olması.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Antalya’da peşpeşe huzur operasyonu
Elmalı’da en fazla yaralamalı trafik kazaları 14.00-16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında
Antalyaspor'da sıcak saatler
Ak Parti Kemer’de delege seçimleri iptal edildi, yönetim istifa etti
Tarihi Elmalı Güreşleri'ne haksızlık olmaz mı?
Kapalı Pazar'da dön-dura tepki
Yılın Ahisi Elmalılı Soba Ustası Fevzi Aykut
Balaban'dan Kefalet Başkanı'na Ziyaret
Başpehlivan Balaban'a Elmalı'da Tören
Kırkpınar Başpehlivanı Balaban'a Elmalı'da coşkulu karşılama



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.