Elmalı’da en fazla yaralamalı trafik kazaları 14.00-16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Antalya’da Trafik Yönetimi ve Güvenliği” konulu bir rapor hazırlandı. İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya raporla ilgili olarak, “İlimizin mevcut karayolu trafiği ile ilgili röntgenini çekerek, trafikte yaşanan sıkıntı ve sorunların en aza indirgenmesine katkı sunmak amacıyla oldukça kapsamlı yapılan çalışma” derken, sadece Antalya merkez ilçeler değil, tüm ilçeler raporda yeraldı. Sözkonusu raporun Elmalı başlığı ile ilgili bölümünde geride bıraktığımız 2016 yılında ölümlü trafik kazasının olmadığı, ancak 44 yaralamalı trafik kazasının yaşandığı kaydediliyor. Aynı raporda; Şehiriçi Trafik Denetleme sorumluluk alanı içerisinde meydana gelen kazaların aylara göre dağılımında Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında artış gözlendiği kaydediliyor. Kazaların meydana geliş saatleri incelendiğinde ise tüm saatlerde kaza meydana geldiği görülmekle birlikte 14.00- 16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında yaralamalı kazalarda artış tespit edildi. Raporda Elmalı’daki yaralamalı trafik kazaları ile ilgili bir başka tespit, 2016 yılında haftanın pazar günleri meydana gelen kazaların diğer günlere göre fazla olması.