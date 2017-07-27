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Antalya’da peşpeşe huzur operasyonu

Antalya ve ilçelerde aynı ansa “Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-3” uygulaması yapıldı

27 Temmuz 2017 11:49
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Yaz mevsimiyle birlikte turizm ve tatil sezonunun başlaması, tarımsal faaliyetlerin artması, festival ve diğer kültürel etkinliklerin fazlalaşması gibi nedenlerle karayolları üzerindeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde artmaktadır. Karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla; 
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları trafik ekipleri/timlerince trafik kazalarının en aza indirilmesi sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması ve denetim faaliyetleri yoluyla yol kullanıcıları üzerindeki yakalanma riski duygusunun algılanmasının arttırılması amacıyla ülkemiz genelinde  uygun görülen noktalarda polis ve jandarmadan oluşan karma ekiplerle “Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-3” yapıldı.
İlimizde yapılan “Türkiye Güvenli Trafik Denetimi-3” ilimiz giriş çıkışlarında bulunan 47 denetim noktasında, 83 trafik personelinden oluşan 47 trafik ekibi ve (30) Jandarma personelinden oluşan 15 ekip ile birlikte 10.00/12.00, 15.00/17.00 ve 21.30/23.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.
Denetim esnasında; toplam 2.919 araç denetlenirken,  1.008 araca 230.571 Tl cezai işlem uygulandı, 60 araç trafikten men edildi, 5 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı ve arandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı..
Açıklamada, “Karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla trafik denetimlerimiz aynı kararlılıkla bundan böyle de devam edecektir” denildi.

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