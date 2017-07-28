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Kaymakam Saltaş: Biyolojik mücadelede kadınlarımız öncü olmalı

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Elmalı’da günümüzde seracılığın 15 bin dönümlük bir alanda yapıldığını, yaz seracılığının kalbinin artık Elmalı’da attığını ifade ederken, yakında seracılığın 30 bin dönüme çıkacağını ifade etti.

28 Temmuz 2017 09:47
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  Elmalı’da kadın  çiftçilerin çoğunlukta olduğunu kaydeden Kaymakam Saltaş, ilçede halen 15 bin dönüm alanda seracılık yapıldığını belirtti ve kış aylarında sahillerde seracılık yapılırken, yayla seracılığı denince akla Elmalı’nın geldiğini kaydetti.  
“Yayla seracılığının başkenti  Elmalı olacak.  Seracılıkta en iyi kalite üretim yapmanın yolu da biyolojik mücadeleden geçiyor” diyen Kaymakam Gürbüz Saltaş şunları söyledi:
“Sizler sağlıklı ürün üretirseniz gelecek nesillerde sağlıklı yetişecektir.  Fatma hanım öncü olmak istiyorum derken kaygıları da vardı. Bunların hepsi anlatıldı ve gerçekten de öncü oldu.
Devlet biyolojik mücadeleye destek veriyor. Dekar başına 460 TL. Bunun 110 lirasını arılı üretim için, 350 lirası da biyolojik mücadele için. Bu önemli bir destek. Yararlı böceklerle mücadele eden bir çiftçi harcadığı parayı devlet geri ödüyor.
 Elmalı’da seracılık yakında 30 bin dönümde yapılır hale gelecek.
 Özellikle kadın çiftçilerimizin  bu konuda daha dikkatli ve daha cesur olması lazım. Seralarda genelde çalışanlar kadınlardır. Erkekler satım ve maddi işlere bakarlar. Bunun için kadınların biyolojik mücadeleye daha fazla önemsemesi gerekiyor. Bu konuda Türkiye’de örnek olmalıyız. Daha fazla örnek işletmelere ihtiyacımız var”.

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