Elmalı’da Biyolojik Mücadele Tarla Günü Düzenlendi

Elmalı’da seracılık hızlı gelişirken, son yıllarda yayla seracılığı denince akla Elmalı gelmeye başladı. Bugün itibariyla Elmalı’da yayla seracılığı 15 bin dönüm alanda yapılıyor. Elmalı’da biyolojik mücadele yapılmasına karşın, bundan henüz çok mesafe alınamamasına rağmen, bu kez elde edilen verim ve kalite yüksekliği ile Elmalı’da da biyolojik mücadelenin etkin olarak yapılabileceğini gösterrdi.

Bölgede seracılıkta ilk kez biyolojik mücadele Akçay Mahallesi Armutlu bölgesindeki serada gerçekleşirken, sera sahibi Fatma Bahar, korkularının boşa çıktığını, ilk başlarda çevre değil, ürün endişesi yaşadığını ifade ederken, “İşimiz yorucu, yıpratıcı ve en önemlisi de kullandığımız zirai ilaçlar nedeniyle sağlığımız bozuluyor.

Bu yıl ilk kez biyolojik mücadele yapma kararı aldım. Doğrusunu söyleyeyim başlarken endişeliydim. Ürünümü düşündüm, mücadelenin yeterli olmaması halinde zarar edeceğimi de düşündüm.

Ama şimdi çok mutluyum. herkese tavsiye ediyorum. Tüm çifçilere tavsiye ediyorum. Bu konuda bölgemde önderlik yapacağım” dedi.

TARIM İLÇE MÜDÜRÜ BOĞATİMUR

Tarım İl Müdürü Dilek Boğatimur ise, Elmalı’da Biyolojik Mücadelenin yapılabileceğini, zaman zaman başarısızlıklar elde edilse de bugün gelinen noktada seracılıkta biyolojik mücadelenin yapılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Boğatimur konuşmasında, “Fatma hanım ve eşi çok özverili. Bu proje, Kadınların Tarımda Biyolojik Mücade Projesiydi. Bilgilendirmeler ve eğitimler yapıldı. Sıra biyolojik mücadelenin yapılacağı seraya gelmişti. Akçay bölgesinde olmasını istemiştik Fatma ablamız gönüllü oldu.

Elmalı’da biyolojik mücadele 2013 yılından veri devam ediyor. İklimin etkisi nedeniyle zaman zaman başarısız olundu. Ama bu biyolojik mücadele yapılmayacak, yapılamaz anlamına gelmedi.

Seralarda tuta ile mücadelede yapışkanlık tuzaklar kuruldu. Bizim kimyasal ilaçlarla mücadele hiç istemediğimiz ve en son tercih ettiğimiz bir konu.

Burada kullanılan böcekler zaten doğada olan böcekler. Kimyasal mücadele yapıldığı için yararlı böcekler kayboldular.,

Bugün gördük ki herkes güven içerisinde biyolojik mücadele yapabilir. Bu Elmalı için iyi bir örnek oldu. Gerisi gelecektir. Bu sera diğer seralara örnek olacaktır” dedi.

ŞEN’DEN BİYOLOJİK MÜCADELE KONUSUNDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mehmet Şen, biyolojik mÜcadelenin önemi hakkında açıklamalarda bulunurken, dünyada en önemli sorunlardan birisinin açlık olduğunu ve bunu sona erdirmenin yolunun da tarımsal üretimden geçtiğini söyledi. Şen, “Tarımsal üretimin yeterli ve güvenli olması büyük önem taşıyor. Gıda güvenliğinde tarımsal kimysallar üretimi ve çevreyi olumsuz etkiliyor. Tavsiye dışı tarımsal ilaç kullanımı artık tarımsal kimyasalları tartışılır hale getirdi. Tek çare kimyasallara ihtiyaç olmadan biyolojik mücadelelerle tarımda üretim yapmak. En son kimyasallara başvuracağız. Doğal dengeyi korumamız gerekiyor. Her böceğin zararlı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Fenomen tuzaklar var, Tarım bakanlığı onaylı. Faydalı böceklerin popülasyonu çok düştü.

Üreticilerimizi toplumumuzun beklentisi olan güvenilir gıda ile buluşturmak istiyoruz. Türkiye’de 49 milyon ton yaş sebze ve meyveüretilirken bunun 5 milyon 712 tonu Antalya’da üretiliyor ve ihraç ediliyor. Biyolojik mücadele yeni değil. 2012 yılında başlandı. Kadın çiftçilere yönelik Tarımsal Yayın Projesini hayata geçirdik. Biolojik mücadele eğitimleri verdik. Yurt dışındaki örneklerini gösterdik. Kadın çiftçilerimizin bilgilerini arttırdık. Fatma hanım ben işbirliğine varım dedi. Burada tuta absolutaya karşı faydalı böcekler kullanıldı. Kimyasal ilaçların doğaya ve insana zararlı olduğu açıktır” dedi.

SADECE FAYDALI BÖCEK YETERLİ DEĞİL

Bu arada seranın biyolojik mücadelesinde sponsor olan Agrobio firması yetkilileri de, yararlı böceklerin özellikle Tuta Absoluta ile mücadele konunda çok etkili olduğunu ifade ederlerken, bazı konulara da dikkat çektiler.

Faydalı böcekler seraya salındı diye tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini de ifade eden firma yetkilileri, seranın pencerelerinin tüllerle kapatılması gerektiğini, dışardan gelen arıların da zararlı böcekleri getirebilecekleri konusunda uyardılar.