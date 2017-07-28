Elmalı'da Hava
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Elektrik direklerinde bedava reklam !
Elmalı’da bazı cadde ve sokak aydınlatma direklerinin reklam alanına döndürülmesi ortaya çirkin bir görüntünün de çıkmasına neden oluyor.
28 Temmuz 2017 10:08
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Cadde ve sokak aydınlatma direklerinin reklam alanı olarak kullandırılmamasını isteyen ve mevcut direklerin biran önce temizlenmesini isteyen vatandaşlar bu konuda ilgili kurumları uyardılar ve elektrik direklerini reklam alanına çevrilen firmalara önce uyarı ardından da para cezası uygulanmasını önererek, “bu görsel kirliliğin önüne geçilmesinin modern ve çağdaş Elmalı için şart “dediler.
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