Aranan 152 kişi yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nce aranan şahıslara yönelik Antalya İli genelinde yapılan çalışmalarda 152 şahıs yakalandı. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Ülkemizde mevcut huzur ve güven ortamının devamı ve kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında;

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, 26 Temmuz tarihinde eş zamanlı olarak “ '81 İl'de adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar” kapsamında, “Adam Öldürme” suçundan 15'er yıl hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs, “Yağma-Gasp” suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, “Hırsızlık” suçundan 6 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile çeşitli suçlardan hapis cezaları ile aranan 90 şahıs ve çeşitli suçlardan “Gıyabi Tevfik Müzekkeresinden” aranan 62 şahıs olmak üzere toplam 152 şahıs yakalanmış, şahıslardan 50'si tutuklanarak cezaevlerine teslim edilmiş, diğerleri hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır.



