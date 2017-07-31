Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

1 sattı, 3 aldı

Saatte 100 ton kapasiteli taş kırma eleme makinasını ikinci el olmasına rağmen özel bir firmaya birinci el gibi satan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin bir yıl sonra bu makinanın yerine saatte 300 ton kapasiteli taş kırma eleme makinası almakla kalmadı, belediyenin kendi asfaltını kendisi dökebilecek emisyon asfalt üretim tesisi ve aracına, Karayolları’nın istediği şartlarda asfalt öncesinde yere serilen malzemeyi otomatik bir şekilde kendisi hazırlayan bir tesisi de Elmalı Belediyesi’ne kazandırdı. Sadece taş kırma ve eleme makinası 2 miilyonluk bir yatırım.

31 Temmuz 2017 09:46
Yorum Sayısı :0  

Saatte 100 ton kapasiteli taş kırma ve eleme makinasını hemen hemen birinci el fiyatına satan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bir yıl sonra saatte 300 ton kapasiteli daha modern ve daha kapsamlı taş kırma ve eleme makinasını Elmalı Belediyesi şirketi Dokuzgöller’e dolayısıyla Elmalı Belediyesi’ne ve Elmalı’ya kazandırdı. Kırma ve eleme makinasıyla hazırlanan malzeme eskiden olduğu gibi artık kepçe vasıtasıyla kamyonlara yüklenmiyor. Üretilen 4 ayrı malzeme 4 ayrı tünelden geçiyor ve yaklaşık 2,5 dakikalık bir sürede otomatik olarak kamyona yükleniyor. Yeni taş kırma ve eleme makinası çift vardiya, en az 16 saat çalışacak. Taş kırma elementinin maliyeti 2 milyon lira. Büyükşehirlerden çoğunun sahip olmadığı bu makina, sadece belediye hazır beton tesisinin ya da Elmalı piyasasının ihtiyacını karşılamayacak.
KORKUTELİ-ELMALI-FİNİKE BÖLÜNMÜŞ YOLUNUN ALTYAPI MALZEMESİ’NİN 1/4’Ü ELMALI BELEDİYESİ’NDEN
Korkuteli-Elmalı-Finike arası gidiş-geliş olmak üzere yeniden yapılacak. Söz konusu yol için 8 milyon ton malzeme asfalt öncesi zemine serilecek. Elmalı Belediyesi 8 milyon tonluk malzemenin 2 milyon tonunu bedeli karşılığında yol yapımını üstlenen şirkete satacak. Satış ile ilgili anlaşma imzalanmış bulunuyor.
2 ADET EMİSYON KAMYONU ALINDI
Elmalı Belediyesi sorumluluğundaki yollar alınan emisyon kamyonları ve belediyenin kendine ait yeni kurduğu emisyon asfalt üretim tanklarında hazırlanan asfaltla yapılacak. Böylece daha fazla asfalt kaplanırken, daha az para harcanacak. Kamyonlarla beraber emisyon tanklarının maliyeti 900 bin lira.
Bu arada birde belediyeye yeni alınan asfalt mekanik plent tesisinin maliyeti ise 300 bin lira. Asfalt altyapısında kullanılacak malzemeler, Karayolları’nın standartında bu tesiste otomatik olarak karıştırılıp, hazırlanacak.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Camilerdeki yaz kurslarına katılan çocuklara trafik eğitimi
Şampiyondan zafer pozu!
Şampiyon İbrahim Elmalılı Camii
1 sattı, 3 aldı
Aranan 152 kişi yakalandı
Elektrik direklerinde bedava reklam !
Elmalı’da Biyolojik Mücadele Tarla Günü Düzenlendi
Kaymakam Saltaş: Biyolojik mücadelede kadınlarımız öncü olmalı
Antalya’da peşpeşe huzur operasyonu
Elmalı’da en fazla yaralamalı trafik kazaları 14.00-16.00, 18.00-20.00 saatleri arasında



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.