1 sattı, 3 aldı

Saatte 100 ton kapasiteli taş kırma eleme makinasını ikinci el olmasına rağmen özel bir firmaya birinci el gibi satan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin bir yıl sonra bu makinanın yerine saatte 300 ton kapasiteli taş kırma eleme makinası almakla kalmadı, belediyenin kendi asfaltını kendisi dökebilecek emisyon asfalt üretim tesisi ve aracına, Karayolları’nın istediği şartlarda asfalt öncesinde yere serilen malzemeyi otomatik bir şekilde kendisi hazırlayan bir tesisi de Elmalı Belediyesi’ne kazandırdı. Sadece taş kırma ve eleme makinası 2 miilyonluk bir yatırım.