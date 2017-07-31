1 sattı, 3 aldı

Saatte 100 ton kapasiteli taş kırma ve eleme makinasını hemen hemen birinci el fiyatına satan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, bir yıl sonra saatte 300 ton kapasiteli daha modern ve daha kapsamlı taş kırma ve eleme makinasını Elmalı Belediyesi şirketi Dokuzgöller’e dolayısıyla Elmalı Belediyesi’ne ve Elmalı’ya kazandırdı. Kırma ve eleme makinasıyla hazırlanan malzeme eskiden olduğu gibi artık kepçe vasıtasıyla kamyonlara yüklenmiyor. Üretilen 4 ayrı malzeme 4 ayrı tünelden geçiyor ve yaklaşık 2,5 dakikalık bir sürede otomatik olarak kamyona yükleniyor. Yeni taş kırma ve eleme makinası çift vardiya, en az 16 saat çalışacak. Taş kırma elementinin maliyeti 2 milyon lira. Büyükşehirlerden çoğunun sahip olmadığı bu makina, sadece belediye hazır beton tesisinin ya da Elmalı piyasasının ihtiyacını karşılamayacak.
KORKUTELİ-ELMALI-FİNİKE BÖLÜNMÜŞ YOLUNUN ALTYAPI MALZEMESİ’NİN 1/4’Ü ELMALI BELEDİYESİ’NDEN
Korkuteli-Elmalı-Finike arası gidiş-geliş olmak üzere yeniden yapılacak. Söz konusu yol için 8 milyon ton malzeme asfalt öncesi zemine serilecek. Elmalı Belediyesi 8 milyon tonluk malzemenin 2 milyon tonunu bedeli karşılığında yol yapımını üstlenen şirkete satacak. Satış ile ilgili anlaşma imzalanmış bulunuyor.
2 ADET EMİSYON KAMYONU ALINDI
Elmalı Belediyesi sorumluluğundaki yollar alınan emisyon kamyonları ve belediyenin kendine ait yeni kurduğu emisyon asfalt üretim tanklarında hazırlanan asfaltla yapılacak. Böylece daha fazla asfalt kaplanırken, daha az para harcanacak. Kamyonlarla beraber emisyon tanklarının maliyeti 900 bin lira.
Bu arada birde belediyeye yeni alınan asfalt mekanik plent tesisinin maliyeti ise 300 bin lira. Asfalt altyapısında kullanılacak malzemeler, Karayolları’nın standartında bu tesiste otomatik olarak karıştırılıp, hazırlanacak.