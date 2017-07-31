Şampiyon İbrahim Elmalılı Camii

Elmalı İlçe Müftülüğü ve Elmalı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına ortaklaşa düzenlediği Yaz Kuran Kursları Futbol Turnuvası, oynanan 3.lük-4.cülük ve final müsabakalarıyla sona erdi. 9 camiden yaklaşık 150 çocuğun katıldığı turnuvaya, cami imam-hatiplerinin teknik direktörlük heyecanları damga vurdu. Saha kenarında adeta yerinde duramayan cami hocaları, maç öncesinde taktik konuşması yapmayı eksik etmezlerken, maç boyunca hararetleri gözlerden kaçmadı.

Gençlik Spor İlçe Müdürü Bekir Erol’un hakemlik yaptığı maçlar kıran kırana geçerken zaman zaman sert fauller de yapıldı. Çocukların maçtan sonra birbirleriyle tokalaşmaları ise büyük takdir topladı.

Final müsabakasında Muhammed Hamdi Yazır Camii’ni yenen İbrahim Elmalılı Camii, birincilik kupasına uzanırken, üçüncülük kupasını Fatma Bölükbaşı Camii, dördüncülük kupasını ise Sanayi A. Ay Camii aldı.

Elmalı İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederken, önemli olanın birinci ya da ikinci olmak değil, turnuva boyunca güzel bir etkinlik yapmak olduğunu belirtti. Birinciliği kazanamayan takımlardaki çocukları da teselli eden Yıldırım, önümüzdeki sene aynı etkinliği tekrarlayarak onların da bu turnuvayı kazanabileceğini kaydetti.

Finalde Muhammed Hamdi Yazır Camii’ni mağlup ederek şampiyonluğa uzanan İbrahim Elmalılı Camii’nin kupasını, tüm cami hocaları birlikte verdi. Gençlik Spor İlçe Müdürü Bekir Erol, ‘Aslında birincilik kupasını ben verecektim. Ancak tüm hocalarımız ile birlikte vermek istiyorum’ dedi.



