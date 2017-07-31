Camilerdeki yaz kurslarına katılan çocuklara trafik eğitimi

Camiler bu yaz yine cıvıl cıvıl. Çocuk seslerinin yükseldiği kutsal mekanlarda çocuklar bir yandan Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğreniyorlar, diğer yandan dini bilgileri.

Çocuklar için cami imam-hatipleri tarafından bir dizi etkinlikler de düzenlenirken, çocuklar sadece öğrenmiyorlar, oyun oynuyorlar, sportif müsabakalar yapıyorlar. Birlikte yaşamayı ve hareket etmeyi de öğrenen çocuklar için kuşkusuz camilerdeki yaz kursları büyük bir fırsat.

Trafik eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiğin düşünen Elmalı Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi, camilerdeki yaz kurslarını fırsat bilerek, “Trafik Dedektifleri” projesi kapsamında çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Yeşil Cami’deki yaz kurslarına katılan çocuklara Trafik Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Bayram Çiftçi tarafından trafik eğitimi verildi, çocuklara bir kez daha kendilerinin ve büyüklerinin uyması gereken trafik kurallları anlatılarak, “trafik dedektifleri” olarak kurallara uymayanları uyarmaları istendi. * Fatih Gürbüz