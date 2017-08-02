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Elmalı’nın temizlik ordusu

Aralarında bayanlarında olduğu Elmalı belediyesi Temizlik İşçileri özverili bir şekilde çalışıyorlar.

02 Agustos 2017 14:27
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Aralarında bayanlarında olduğu Elmalı belediyesi Temizlik İşçileri özverili bir şekilde çalışıyorlar. Elmalı’nın tamamını süpüren ve çöpleri toplayan temizlik işçilerinin özverili çalışmaları vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Temizlik işçileri yaptıkları işin vatandaşların sağlığı ve görsellik açısından son derece önemli olduklarını kaydederlerken, vatandaşlardan da ellerindeki çöpleri çöp konteynerlerine atmalarını istediler. Bazı sorumsuz kişilerin daha süpürdükleri ve temizledikleri yerden ayrılmadan ellerindeki pasafları attıklarını kaydederlerken, “Yapılan bu bilinçsiz hareket elbette bizlere saygısızlık” dediler.





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