Dua etme sırası hacılarımızda

Elmalı’dan kutsal topraklara 69 hacı adayını uğurladık. Elmalılı hacı adaylarımızı islamın beş temel şartından biri olan Hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeden önce Elmalı’da, tarihi Ömer Paşa Camii’nin avlusunda bir uğurlama töreni düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, Milli Eğitim Müdürü Akif Tak katıldı. İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım hacı duasını yaparken, Yeşil Cami İmam-Hatibi Kur’an-ı Kerim ile töreni taçlandırdı. Hacı adaylarının yakınlarının da katıldığı uğurlama töreninde hacıların sağlık içinde gitmeleri ve haclarının makbul olması için de dua edilirken, dua sırası artık kutsal topraklara giden hacılarımızda. Onlarda bizler için bağışlanma, gitmeyenlere kutsal topraklara gitme, ülkemiz ve islam aleminin huzuru için dua etmelerini bekliyoruz.



MÜFTÜ YILDIRIM: SABIR SABIR



Elmalılı hacı adaylarına bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, kutsal topraklarda sabırlı olmalarını isteyerek, “Sabır sabır sabır” dedi. Haccın manevi olduğu kadar maddi de bir farz olduğunu belirten Yıldırım, ‘Hacca gitmeden, geride kalanlara da yetecek kadar rızkı koymalısınız. Ben hacca gideyim, onlar burada aç kalsın, kendi başlarının çaresine baksın diyemezsiniz.’ Dedi.