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Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevi önündeki olaylarla ilgili soruşturma başlattı

Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevi önünde meydana gelen olaylarla ilgili bir kamuoyu açıklaması yaptı.

09 Agustos 2017 16:54
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Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevi önünde meydana gelen olaylarla ilgili bir kamuoyu açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:
“06/08/2017 tarihinde saat 16:30 sıralarında Elmalı Açık Ceza İnfaz Kurumu önündeki yoldan geçmekte olan 07 FSD 19 plakalı araç cezaevi önünde durmuş olup, araçtan N.E., Eşi F.E. ile çocukları H.E. ve G.E. inmiştir. Bu kişilerle mahkumlar arasında tartışma yaşanmıştır.
Tartışmanın sebebi her iki kesim tarafından farklı şekilde ifade edilmektedir. Tartışmaya son vermek amaçlı olarak infaz koruma memurları A.Ö., M.Ö. ve İ.A. sürece müdahil olmuşlardır. Ayrıca araçtan inen kişiler ile infaz koruma memurları arasında tartışma ve arbede yaşandığı şekilde bilgi alınmıştır. Yaşanan sürece mahkumların araçtan inen şahıslara taş ve benzeri şeyler atarak dahil oldukları, bu şahısların da karşılık verdiği, sonrasında bir miktar mahkumun cezaevi tellerini aşarak yol kenarına kadar çıktıkları şeklinde ulaşan bilgiler nedeniyle olay bir bütünü ile Cumhuriyet Başsavcılığımızca değerlendirmeye alınmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca araçtan inen kişiler ile infaz koruma memurları arasında yaşanan olay hakkında ayrı, mahkumlarla arasında yaşanan olay hakkında ayrı adli soruşturma kayda alınmıştır. Bundan başka görev sınırları ile ilgili değerlendirme yapmak üzere ilgili infaz koruma memurları hakkında, eylemleri ile ilgili değerlendirme yapmak üzere mahkumlar hakkında gerekli idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılmıştır.
Adli ve idari tüm soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılığımızca hassasiyetle yürütülecek olup, yaşanan sürecin en iyi şekilde aydınlatılması için gereğine tevessül edilecektir. “

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