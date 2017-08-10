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Servis yolu değil, çile yolu

Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol çalışması başladı. Karayolunun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Adı servis yolu, ama daha şimdiden ÇİLE yolu oldu. Son derece kötü ve kalitesiz bir asfalt, dar yol ve yoğun trafik. Hele birde kış şartları başlayınca. Topu topu 12 kilometrelik yola ilk etapta acilen sıcak asfalt çalışması yapılmalı

10 Agustos 2017 09:40
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Elmalı-Korkuteli bölünmüş yol çalışması nihayet başladı. Elmalı için oldukça önemli olan Elmalı-Korkuteli bölünmüş yolu için en büyük mücadeleyi yapan ve ısrarla bu işi takip eden Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin’i kutluyorum.  Öztekin’in sosyal medya hesabından şu anda servis yolundan sağlanan ulaşımın 6 ay devam edeceğini öğrendim. Elmalı’dan gelen araçlar Ulucak köyü üzerinden Korkuteli’ye, ters itikametten gelen araçlar da yine Ulucak köyü üzerinden Elmalı’ya ulaşacak.


Sürekli Elmalı-Antalya arasında mekik dokuyan biri olarak karayolu üzerindeki 12 kilometrelik servis yolunu sıkça kullanmaya başladım. Bazı bölümler çok dar, özellikle tır gibi ağır vasıtaların geçişi sırasında sıkıntı yaşanıyor. Dökülen asfalt tam bir rezalet, servis yolu olsa da biran önce bu yola sıcak asfalt dökülmesi araç ve yolcu güvenliği için şart. Belirli noktalarda sürücülerin herhangi bir arıza ya da yaşadıkları sorun esnasında araçlarını park edebilecekleri cepler yapılmalı. 


Özellikle kış aylarında sorun yaşanmadan tedbir alınmalı. Kışın burada sürekli en az bir adet kar temizleme ve küreme aracı mutlaka bulunmalı. Yolda kalan araçları çekecek araçlar hazır bekletilmeli.  Özellikle kar yağışının olduğu günlerde zincirsiz araçların bu servis yolunu kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmemeli.


6 ay çok uzun bir süre. Bu süre daha aşağılara çekilmeli ve Elmalı-Korkuteli arasındaki ulaşım tekrar yeni güzergahından başlamalı.  Gerekirse Korkuteli istikametine gidiş yine servis yolundan, El-malı’ya gidiş ise yeni güzergahtan verilmeli. Bu sayede olabilecek kazaların da önüne geçilmiş olur, kar ya da buzlanmada servis yolunda yaşanacak sıkıntı ve sorunlar yaşanmaz.

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