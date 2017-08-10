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Bozulan parkeler belediyenin elemanlarınca yeniden döşeniyor

Elmalı Belediyesi bir yandan gerek ilçe merkezinde, gerekse eskiden köy olan yerleşim yerlerinde bir yandan asfaltlama yapıyor, diğer yandan gerek belediye elemanlarıyla, çoğu zamanda ihale yoluyla firmalarca parke döşüyor.

10 Agustos 2017 09:57
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Elmalı Belediyesi bir yandan gerek ilçe merkezinde, gerekse eskiden köy olan yerleşim yerlerinde bir yandan asfaltlama yapıyor, diğer yandan gerek belediye elemanlarıyla, çoğu zamanda  ihale yoluyla firmalarca parke döşüyor. Bu arada mevcut parkelerin zamanla bozulması ve trafik açısından ciddi tehdit oluşturması nedeniyle onarım çalışmaları da yapılıyor. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan son örnek, yoğun bir araç trafiğine sahip olan Yeşil Cami önündeki kavşağın, Antalya istikametine doğru olan bölümde yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle araç geçişi bir üst yollara verilirken, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri mevcut parkelerin söküldüğün, altlarının sağlamlaştırılmasının ardından yeniden döşenerek araç ve yaya açısından daha güvenli hale getirildiğini belirttiler.
Çalışmaları değerlendiren araç sürücüleri ise bu konudaki taleplerini anında değerlendiren belediye yöneticilerine teşekkür ederlerken, “Parke taşları bozulmuş, güvenli bir araç kullanımını da imkansız hale getirmişti.  Gerekli onarım yapıldı ve olsa kazaların önüne geçilmiş oldu” dediler.

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