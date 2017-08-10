Çorum: Hedefimiz; insan odaklı, kolay erişilebilir sosyal güvenlik hizmeti

“Öncelikli hedefimiz toplumsal uzlaşının sağlanacağı, ortak bir payda da tüm paydaşlarımıza kaliteli, adil, kolay erişilebilir , insan odaklı sosyal güvenlik hizmeti sunmak” diyen Elmalı SGK Müdürü Çorum, Elmalı’dan önce Diyarbakır Hani Merkez Müdürü olarak görev yapıyordu.

Elmalı’da görev yapmanın onur ve mutluluğunu yaşadığını kaydeden SGK Müdürü Yunus Çorum, önümüzdeki günlerde diğer kamu kurum ve kuruluş müdürlerini ziyaret ederek tanışacağını belirtti.

