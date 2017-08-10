Tarihi Elmalı Yeşilyayla Güreşleri’nin bu yıl ki bütçesi 1,5- 2 milyon arası

Bu yıl 8-9-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıklar başladı. Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ağustos ayı olağan toplantısında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Ümit Öztekin, bu yıl sadece güreşlerin değil konserlerinde düzenleneceğini, bu konuda Elmalılı vatandaşlardan yoğun talep geldiğini kaydetti. 1,5- 2 milyon lira arasında bir bütçe ile hem güreşlerin hem de konserlerin gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Başkan Ümit Öztekin, meclisteki siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız meclis üyelerinden bir komite oluşturulacağını kaydederek, komite de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer alacağını söyledi.

Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Kültür Sanat etkinlikleri ile Elmalı’da büyük bir hareketliliğin yaşanacağını bilen özellikle esnaflar da 8-9-10 Eylül tarihini dört gözle bekliyorlar.