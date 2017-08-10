Elmalı'da Hava
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Jet hızıyla elektrik direği değişimi
Elmalı’da bir elektrik direği görevliler tarafından kısa bir zamanda değiştirildi.
10 Agustos 2017 10:17
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Elmalı’da bir elektrik direği görevliler tarafından kısa bir zamanda değiştirildi. Mevcut direk yerinden sökülürken, yeni bir direği hemen yerine yerleştiren görevliler, yine çok kısa zamanda o direkten elektrik alan abonelerinin elektrik tellerini bağlarlarken, kısa sürede tekrar elektrik verdiler.
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