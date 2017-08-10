CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara Elmalı'da selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara Elmalı ilçesini ziyaret etti. İlk olarak CHP Elmalı İlçe Başkanlığında partililer ile bir araya gelen Kara burada Adalet Yürüyüşü sonrası partinin stratejisi ve Türkiye’nin durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından İlçe Başkanı Şakir Aydın, İlçe Sekreteri Önder Karakaş ve parti yönetimi ile Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş’ı ziyaret eden Kara, burada hem yaşanan sel felaketiyle ortaya çıkan zararları ve çiftçilerin sorunları hem de Türkiye gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Selden Zarar Gören Mahalleleri Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde Elmalı’daki şiddetli yağış sebebiyle yaşanan selden en çok etkilenen Kışla, Yalnızdam ve Eskihisar Mahallelerine giden CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara ve CHP’li heyet mahalle muhtarlarını ziyaret ederek hem muhtarlardan hem de vatandaşlardan bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Seraların sel nedeniyle çamurla kaplandığı mahallelerde çiftçilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Kara, bölge halkının zararlarının giderilmesi talebinde bulundu. “Yalnızdam Mahallesindeki dere yatağı önünde 1000 metrelik kanal açılıp ana kanala bağlamadıkları için Elmalılı hemşerilerimiz yağan her yağmurda bu mağduriyetlerle karşılaşmak zorunda bırakılıyor. Zaten çiftçimiz mazot, ilaç ve gübre pahalılığının yanında yetiştirdikleri ürünleri düşük ücretlerle elden çıkararak yeterince mağdur ediliyor. Bunun yanında çok basit bir hizmetin ihmal edilmesi sebebiyle her defasında yaşanan bu sel felaketleri ile bölgedeki vatandaşlarımızın yetiştirdikleri ürünler zarar görüyor. Vatandaşlarımızın bu basit ihmaller yüzünden yaşadıkları ekonomik kayıplar ise aylarca verdikleri emeğin boşa gitmesine sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerle Ürün Topladı

Yuva Mahallesinde bulunan seraları da ziyaret eden CHP’li heyet, buradaki çiftçilerle de görüştü. Ardından Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara çiftçilerle birlikte ürün topladı. Tarlada ve serada çiftçilerle domates, biber toplayan CHP’li Kara, bir çiftçi çocuğu olarak çiftçilerin sorunlarını dinledikten sonra “Domates ve biber fiyatlarının düşmesinin sebebi Canan Karatay değil AKP’nin yanlış dış politikaları ile ürün ihraç edilememesi ve pahalı olan mazot, ilaç ve gübre fiyatları” diyerek Hükümete yüklendi.