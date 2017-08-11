Elmalı'da bir kadın evinde ölü bulundu, 2 kişi gözaltında

Elmalı’da bir kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilgili Elmalı Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre ilçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ş.Y, akşam saatlerinde Karyağdı Mahallesi Bahçeli Cami yakınındaki evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Olay yerine gelen cinayet masası dedektifleri parmak izi araştırması yaparlarken, Ş.Y’nin darp mı, boğularak mı yoksa başka bir şekilde mi öldüğü Antalya Adli Tıp’tan gelecek rapordan sonra belli olacak.