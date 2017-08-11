Elmalı-Korkuteli yolunda köylünün yakacak mücadelesi

Elmalı-Korkuteli karayolunun bir süre önce araç trafiğine kapatılan bölümünde yeni yapılacak yol içinde kalan ağaçlar kesilip, kökleri sökülürken çevre köylerden yüzlerce insanda çor-çocuk ağaç gövdelerini ve kökleri topluyor. Zamana karşı bir yarış içinde olan köylüler, topladıkları ağaç ve kökleri traktör römorkları ile evlerine taşırken, birkaç yıllık yakacaklarının çıkmasından dolayı son derece mutlular. Sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar ağaç gövdelerini ve köklerini toplayan çevre köylerdeki vatandaşlar, yolun trafiğe kapatılmasından dolayı bu çalışmalarını daha güvenli bir ortamda gerçekleştirirlerken, yol boyunca sıra sıra dizili traktörler, arkası açık araçlar ve ağaçları toplayan köylülerin yoğun mücadelesi değişik bir görüntünün de ortaya çıkmasına neden oluyor.