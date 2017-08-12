Bu iri taşlar nereden geldi ?

Bir hafta önce cumartesi günü öğle saatlerinde Elmalı’nın Yalnızdam, Kışla ve Eskihisar Mahallelerinde sel oluştu. Oluşan selle beraber tonlarca iri taş sel suyu ile yollara ulaşırken, bu taşların nereden geldiği merak ediliyor. Bu konuda bir iddia var.