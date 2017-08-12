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Bu iri taşlar nereden geldi ?

Bir hafta önce cumartesi günü öğle saatlerinde Elmalı’nın Yalnızdam, Kışla ve Eskihisar Mahallelerinde sel oluştu. Oluşan selle beraber tonlarca iri taş sel suyu ile yollara ulaşırken, bu taşların nereden geldiği merak ediliyor. Bu konuda bir iddia var.

12 Agustos 2017 12:18
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Bir hafta önce cumartesi günü öğle saatlerinde Elmalı’nın Yalnızdam, Kışla ve Eskihisar Mahallelerinde sel oluştu. Oluşan selle beraber tonlarca iri taş sel suyu ile yollara ulaşırken, bu taşların nereden geldiği merak ediliyor. Bu konuda bir iddia var. Bu iddia sahiplerine göre selle gelen iri taşlar, yakınlardaki bir taş ocağından boş bulunan yerlere atılan küçük kaya parçacıkları. Şayet bu iddia doğruysa, taş ocaklarının çevreye verdikleri zararın bir başka boyutu da ortaya çıkmış oluyor.
Bu konuda bir araştırma başlatılmasını ve bu iddia doğruysa taş ocaklarının değerlendirmedikleri küçük taş parçalarını gelişigüzel çevreye dökmemeleri konusunda uyarılmalarını, bu taş paracıklarının belirli bir yerde toplanmak kaydıyla yine taş ocakları tarafından kum-çakıl tesislerine nakledilmesi öneriliyor.

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