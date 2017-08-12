Elmalı’da 15 noktaya 15’i 360 derece dönebilen 51 kamera, 3 noktaya PTS -araç plaka tanıma cihazı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan protokolle Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) projesi kapsamında Elmalı'da Polis sorumluluk bölgesi içinde 15 noktaya 15’i 360 derece dönebilen 51 kameranın yanısıra 3 noktada kısa adı PTS olan araç plaka tanıma sistemi kuruluyor.

Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı koordinesinde Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğümüz polis sorumluluk bölgesinde , ilçemizde daha huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşturulması kapsamında 3 noktada PTS (Plaka Tanıma Sistemi), 15 noktada 51 kamera (15’i hareketli kamera) ile KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kurulumu yapılmaya başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.”