Trafik kazalarında kara nokta: Cehennem Deresi

Korkuteli-Antalya karayolunun Cehennem Deresi mevkii trafik kazaları açısından kara noktalardan biri. Antalya’ya gidiş istikametinde yokuş aşağı hızlanan araçlar zaman zaman kazalara sebep olurken, kazaların nedeni aşırı hız, dikkatsizlik ve direksiyon hakimiyetini kaybetmek olarak görülüyor. Ağır vasıtalarında yoğun olarak kulllandığı Korkuteli-Antalya karayolunda, bu vasıtalarda ciddi anlamda tehlike yaratıyor.

Sözkonusu ağır vasıtalar kazaya sebebiyet vermemek için ağır ve dikkatli bir şekilde ilerlerken, geriden gelen ve hızlı olan araçların sürücüleri bazen son anda bu ağır vasıta araçları fark ediyor ve bu da kimi zaman arkadan çarpma ya da direksiyon hakimiyetini kaybedip ya uçuruma/şarampole yuvarlanıyor, ya da arkadan çarparak kazalara da neden oluyor.